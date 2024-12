Bersani a DiMartedì insulta la Meloni: "Rompono i cog***i alle donne, cosa sono questi qui"

Roberto Tortora 11 dicembre 2024 a

La svolta a destra del mondo, con i governi dei Paesi principali che via via si formano con elezioni vinte dai partiti sovranisti e conservatori, è una conseguenza sempre più evidente della crisi e del clima di tensione che si respira da est a ovest e che porta i cittadini a voler maggiore sicurezza.

Questo, però, non basta a Pier Luigi Bersani, ex-segretario del Partito Democratico, che ha tutt’altra idea sui partiti di destra europei e americani e non si rassegna, probabilmente, alla sconfitta. A DiMartedì, programma di approfondimento politico di La7, il conduttore Giovanni Floris chiede proprio a Bersani di tracciare un profilo delle destre e lui non si fa pregare, cogliendo l’occasione per punzecchiare qua e là.

Queste le parole dell’ex-ministro dello sviluppo economico nel governo Prodi: "Le destre, dietro gli slogan demenziali nascondono una strategia. Ho sempre pensato e detto che il dosaggio degli ingredienti è diverso, ma per tutti son quelli lì gli ingredienti. Sono nazionalismo e protezionismo, il primo su basi etniche. Non è che non vogliono gli immigrati irregolari, non vogliono proprio gli immigrati. C'è l'ingrediente della morale di Stato, se posso abolisco l'aborto e sennò lo rendo difficile, vado a rompere i cog***i alle donne che han già dei problemi per loro conto. Dico io chi è normale e chi è anormale, l'altra cosa è il negazionismo. Questi son negazionisti sulla scienza, sul clima, sui vaccini e sono negazionisti sulla storia, sul nazismo e sul fascismo. E dopo sono in realtà iper liberisti, Milei in Argentina ha ridotto l'inflazione? Accidenti ha mandato il 53% dei cittadini sotto la soglia di povertà, la puoi togliere l'inflazione!".

