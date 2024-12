Giorgia Meloni, "Smania personale", "Avete la mia solidarietà": Provenzano attacca? Lei lo spiana

17 dicembre 2024 a

a

a

"Meloni parla di protagonismo dell’Italia. Non si confonda, lei non è l’Italia": il deputato dem Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd, lo ha detto nel suo intervento alla Camera sulle comunicazioni del governo in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre. "Qui, di protagonismo, c’è solo la sua smania personale - ha proseguito Provenzano -. Come quando vola a Parigi per imbucarsi a una cena riservata ai capi di Stato con Trump e Musk. Ecco, non veniteci più a parlare di interesse nazionale. Non veniteci a parlare di popolo. Lei ormai parla solo con i suoi amici famosi".

Confondendo due situazioni totalmente diverse, poi, il dem ha continuato: "Oggi sembrava un’altra, ad Atreju insultava rabbiosa oppositori e intellettuali. Dovrebbe essere la Presidente del Consiglio, di tutti, anche di quelli che insulta. Si fa descrivere come statista, oggi cita Aldo Moro, là parlava come Vannacci. Purtroppo, è sempre meno un problema suo. È sempre più un problema per l’Italia".

Secca la replica della premier: "Io non sono abituata a imbucarmi alle cene, non so se poi eravate abituati così, nel qual caso avete la mia solidarietà, ma penso invece che nei momenti importanti sia importante esserci per cercare di difendere gli interessi della nazione". Il riferimento era ovviamente alle contestazioni di Provenzano, che l'ha accusata di marginalità in Europa, soprattutto nell'ambito della cena di Parigi con il presidente americano Donald Trump e il presidente francese Emmanuel Macron.