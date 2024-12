FdI, ecco il regalo di Natale a Giorgia Meloni: una scelta che stupisce

20 dicembre 2024 a

Giorgia Meloni ha ricevuto in anticipo il suo regalo di Natale. SI tratta di un letto, regalato dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d'Italia. I deputati e senatori (rispettivamente 118 e 66), capitanati da quattro parlamentari, hanno raccolto circa 9200 euro grazie a un versamento di 50 euro a testa.

Ma nessuno conosce il perché si sia deciso di regalare al presidente del Consiglio un letto. "Tutti gli anni deputati e senatori fanno un presente alla leader di partito e presidente del Consiglio. Sia chiaro: non è una colletta perché Giorgia ha bisogno del letto" ha risposto ai cronisti Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI. Anche Gianfranco Rotondi, ex nostalgico della Dc, non sà rispondere a questa domanda. "Non ne ho idea - ha detto al Corriere della Sera -. Ci penserà qualcuno e lo andrà a comprare. È un oggetto di arredo, come lo sarebbero altri. Non c’è - ha poi aggiunto - un motivo particolare".

"È una storia che si ripete ogni anno: io ho dato il mio contributo. Su come sia nata la cosa non saprei…", il commento di Luciano Ciocchetti. Insomma: il mistero del regalo natalizio del presidente del Consiglio sembra molto lontano dall'essere svelato.