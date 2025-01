Giorgia Meloni, il Pd all'attacco per l'accordo con Musk? Lei smentisce tutto, figuraccia epocale

06 gennaio 2025 a

a

a

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Bloomberg, "l’Italia è in negoziati avanzati con la Space X di Musk per un contratto di 5 anni del valore di 1,6 miliardi di dollari che prevede la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri". E si sarebbe parlato anche di questo durante la visita della premier Giorgia Meloni a Mar-a-Lago da Donald Trump, nonostante l'assenza di Musk. Oggi, però, Palazzo Chigi smentisce l'indiscrezione: "Le interlocuzioni con SpaceX rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati - si legge nella nota ufficiale -. La stessa Presidenza del Consiglio smentisce ancora più categoricamente, considerandola semplicemente ridicola, la notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l'incontro con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump".

Bloomberg, invece, affermava che i colloqui avrebbero subìto un’accelerazione proprio dopo l’incontro tra la Meloni e il futuro inquilino della Casa Bianca. La Presidenza del Consiglio, in ogni caso, smentisce che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il Governo italiano e la società SpaceX per l'uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink.

Prima dell'arrivo della smentita del governo, il Pd era subito andato all'attacco, chiedendo all'esecutivo di riferire in Parlamento: "In Commissione Esteri e Difesa stiamo discutendo del Documento programmatico pluriennale per la difesa dove sono previsti investimenti importanti per rafforzare la sicurezza delle comunicazioni delle nostre forze armate e delle nostre istituzioni strategiche. Il nostro Paese ha sviluppato professionalità e esperienze importanti in ambito nazionale a partire da Leonardo e in ambito europeo con Iris 2 e prima con Galileo e Copernicus. Progetti alternativi a Starlink della SpaceX di Elon Musk. La scelta di chiudere un accordo con la società di Musk per 1,5 miliardi indebolirebbe la prospettiva dell'autonomia strategica e della difesa e sicurezza europea. Il governo venga a riferire immediatamente in parlamento", aveva dichiarato il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in Commissione Esteri e Difesa, e responsabile nazionale Pd Riforme e Pnrr.