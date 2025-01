Giuseppe Conte insulta Meloni: "Una cartomante, bugiarda seriale"

29 gennaio 2025 a

Già partita la fiera dell'insulto su Giorgia Meloni. Dopo l'iscrizione del premier nel registro degli indagati a sinistra e tra i Cinque Stelle si fa a gara a chi la spara più grossa sul presidente del Consiglio. Ma un premio va dato a Giuseppe Conte che in poche frasi riesce ripetutamente a insultare la leader di Fratelli d'Italia: "Occorre chiarire alcuni punti davvero importanti. Noi, a palazzo Chigi, abbiamo un presidente del Consiglio, una donna premier bugiarda, ma bugiarda seriale, una cartomante che mischia le carte, e purtroppo non è la prima volta".

Finito qui? No, il leader pentastellato rincara la dose: "È una tecnica precisa - aggiunge - per distrarre la nostra attenzione, distrarre la nostra attenzione dal fatto che in legge di bilancio tolgono 100 euro al mese a chi guadagna circa 700-750 euro. Distolgono la nostra attenzione dal problema del caro vita, del caro bollette, le nostre imprese devono sopportare quest’anno aumenti per dieci miliardi, famiglie per mille euro all’anno, poi i vari aumenti: aumentano le autostrade, le imprese assicurative".

E al piatto si aggiunge anche una buona dose di propaganda e demagogia: "Abbiamo 22 mesi di crollo della produzione industriale e sulle liste d’attesa non si vede nulla perché i decreti sono una presa in giro. Tutto questo l’obiettivo è distrarci e accreditarsi come vittima di un complotto, addirittura internazionale". Nulla da aggiungere.