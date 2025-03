FdI sbertuccia Giuseppe Conte: "Che fortuna avere Meloni premier", l'inglese inguaia il grillino

12 marzo 2025 a

"Di Giuseppe Conte una sola cosa è chiara, le giravolte": l'account di Fratelli d'Italia lo ha scritto in un post sui social allegando un video piuttosto eloquente. Nel filmato si confrontano due interventi: uno recente del leader del Movimento 5 Stelle e quello della premier al Cpac, la convention dei conservatori americani.

Nel primo caso c'è l'ex presidente del Consiglio che, parlando della guerra in Ucraina, dice: "La miglior soluzione per garantire sicurezza è il dialogo, la mediazione, un accordo di pace, non il riarmo dell'Europa, è molto chiaro". Si dice contrario, insomma, all'aumento delle spese militari per continuare a sostenere Kiev.

Poi, quando una giornalista gli chiede: "Come si negozia con Putin?", il presidente del Movimento dà una risposta che la cronista non riesce a capire. Di tutt'altro tipo il discorso tenuto da Meloni, applaudita dalla platea americana. "Dobbiamo essere tutti uniti e credetemi questo fa tutta la differenza. Grazie, che Dio vi benedica, che Dio benedica tutte le nazioni libere del mondo", dice la premier alla fine del suo intervento tra l'entusiasmo generale. "Che fortuna avere Giorgia presidente", il commento di FdI.