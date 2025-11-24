Otto e Mezzo, Rocco Casalino: "Meloni avrà una flessione", smentito in diretta

Ma Casalino non ci sta e prova a vedere scenari neri per il governo lì dove non ci sono: "Io sono un esperto di sondaggi, li seguivo per il Movimento Cinque Stelle e vi dico che dopo questa tornata elettorale la Meloni verrà vista come perdente. So bene che il voto regionale è un voto locale. Ma vi dico anche che l'effetto arriverà anche su base nazionale". Sarà, ma intanto Italo Bocchino lo inchioda numeri alla mano: "Proprio qualche minuto fa il tg La7 ha mostrato l'ultimo sondaggio Swg in cui Fdi supera il 31 per cento e questo è il dato che conta. Casalino scorda di dire che in questo momento il partito di Giorgia Meloni è l'unico a crescere dopo tre anni di governo. In passato avevamo visto crescere Renzi, Salvini e altri leader. Ma in questo caso c'è un dato importante, il consenso non viene logorato dalla permanenza a palazzo Chigi". Casalino prova a ribattere ma con scarsi risultati: davanti all'evidenza dei numeri è costretto a battere in ritirata...