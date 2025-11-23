Italo Bocchino inchioda le femministe: "Voglio la morte di Giorgia Meloni"

" Vogliono la morte della Meloni - ha spiegato Bocchino -. Non stiamo parlando di terroristi o di delinquenti abituati a uccidere, ma delle femministe. Cioè delle femministe nel loro corteo contro i femminicidi anziché occuparsi di tutelare le donne che purtroppo sono ancora vittime di episodi di maschilismo e che arrivano fino alla morte di donne innocenti... cosa gravissima per la nostra nazione, accusano la Meloni. E l'accusano fino ad augurarle la morte . Guardate questi due cartelli che campeggiavano lungo il corteo - ha proseguito -. Uno dice: 'meno femminicidi più melonicidi'".

E ancora: "Quindi vogliono meno femminicidi, ma che venga uccisa la Meloni che anche lei è donna ovviamente. Ma chi se ne frega visto che è di destra, quindi può anche morire. E poi un altro cartello dice: 'Ridateci Vanoni e prendetevi Meloni'. Della serie, torni dalla morte Ornella Vanoni e prendetevi in cambio Giorgia Meloni. Ecco, questa è la democrazia della sinistra che si esprime in questi cortei che sono tipicamente di sinistra. Cortei in cui in realtà non si vuole tutelare la libertà delle donne, il diritto delle donne, e non solo alla parità ma anche all'espressione del loro diniego nei confronti degli uomini. Ma si vuole solo usare violenza verbale che diventa violenza politica contro Giorgia Meloni".