Galeazzo Bignami smaschera il Pd: "Ecco perché danno la cittadinanza alla Albanese"

di Roberto Tortoramartedì 2 dicembre 2025
Hanno destato scalpore le parole di Francesca Albanese, dopo il vile assalto alla redazione de “La Stampa” durante le manifestazioni per lo sciopero generale del 28 novembre. La relatrice ONU ha definito l’attacco sì violento, ma anche “un monito per i giornalisti”.

Di questo si discute a “Quarta Repubblica”, il programma d’approfondimento dei temi d’attualità di Rete 4, condotto da Nicola Porro. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, critica l'attribuzione della cittadinanza onoraria di Bologna alla Albanese, sostenendo che serva ad attrarre voti specifici per mantenere il potere locale. Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sui diritti umani nei territori palestinesi, ha ricevuto l'onorificenza il 6 ottobre 2025 dal Consiglio comunale di Bologna guidato dal PD, nonostante polemiche sulle sue posizioni anti-israeliane e, soprattutto, dopo le recenti dichiarazioni post-blitz a La Stampa.

La mozione di revoca presentata dall'opposizione è stata respinta dal centrosinistra, accentuando le divisioni politiche e accuse di estremismo ideologico da parte di Bignami verso il PD. Bignami, in ogni caso, è irremovibile: “La cittadinanza all'Albanese, piuttosto che l'elogio alla Salis su Moro, è funzionale a trarre quel voto con cui loro poi provano a governare, perché senza quel voto non governerebbero. E dice bene Sallusti (presente anche lui in trasmissione, ndr), è incredibile la capacità della sinistra di mettere sul piedistallo queste persone, individuarle come se fossero delle icone e poi quando cadono in disgrazia abbandonarle più o meno. Ed è anche la nemesi della sinistra che è passata da profili tipo Pertini, Berlinguer, insomma persone che avevano una statura credo riconosciuta da tutti, a questi soggetti che poi dopo si vergognano loro stessi di avere lisciato. La cosa che però fa un po' amaramente sorridere è che questo è un problema della sinistra, ma come sempre la sinistra lo fa diventare un problema di tutti i tagli”.

