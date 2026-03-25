Libero logo
Santanchè
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

Galeazzo Bignami, l'affondo contro la sinistra: "In ginocchio dai mafiosi", caos in Aula

mercoledì 25 marzo 2026
Galeazzo Bignami, l'affondo contro la sinistra: "In ginocchio dai mafiosi", caos in Aula

2' di lettura

Alla Camera i toni tra maggioranza e opposizione sono tornati ad accendersi. Al centro dello scontro c’è la crisi interna al governo Meloni dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, e l’invito esplicito della premier Giorgia Meloni al ministro del Turismo Daniela Santanchè a seguire il loro esempio.Le opposizioni hanno chiesto che la presidente del Consiglio riferisca urgentemente in Aula. La richiesta ha provocato la dura reazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che ha sbottato: “Non accettiamo lezioni da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi passando davanti alle loro celle mentre andava da Cospito”.

Bignami ha ironizzato sul numero di richieste di informativa urgente presentate dall’opposizione (“festeggiamo la duecentesima”), ha rivendicato con orgoglio il referendum sulla giustizia come mantenimento della parola data agli elettori e ha aggiunto: “Se aveste la moralità, la schiena dritta e la serietà di Giorgia Meloni ci risparmiereste qualche parola”. Ha poi ribadito che la maggioranza “non accetta lezioni da chi fiancheggia chi prende a martellate i poliziotti” né “da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi”.

Daniela Santanchè, le voci dietro le quinte: "Ipotesi sfiducia", cosa può accadere

Dopo una giornata di intense trattative interne a Fratelli d’Italia, segnata da addii e riunioni riservate, la pre...

Le parole di Bignami hanno scatenato la protesta del deputato Pd Federico Fornaro, che ha replicato: “Un conto è una dialettica dura, un conto è accusare dei colleghi di essersi inchinati a mafiosi, con riferimento a una visita fatta nell’esercizio delle prerogative parlamentari. Deve fermare queste parole e stigmatizzarle”.Lo scontro ha confermato il clima di fortissima tensione che attraversa in queste ore il Parlamento sul caso Santanchè.

Giusi Bartolozzi, le ultime drammatiche ore: cosa è successo al ministero

È stata una giornata ad altissima tensione tra Palazzo Chigi e via Arenula. Una riunione infuocata di due ore e m...
tag
giusi bartolozzi
galeazzo bignami

Quadro politico Daniela Santanchè, boatos in Aula: che cosa sta per accadere

La resa dei conti Giusi Bartolozzi, le ultime drammatiche ore: cosa è successo al ministero

Tensioni nell'esecutivo Giorgia Meloni chiede le dimissioni di Santanché: "Faccia la stessa scelta di Bartolozzi e Delmastro"

ti potrebbero interessare

Elisabetta Piccolotti, il delirio sulla prof accoltellata a Bergamo: colpa di Salvini e Meloni

Elisabetta Piccolotti, il delirio sulla prof accoltellata a Bergamo: colpa di Salvini e Meloni

Fabio Rampelli mette Santanchè all'angolo: "Dimissioni? Se questa è la richiesta, lo deve fare"

Fabio Rampelli mette Santanchè all'angolo: "Dimissioni? Se questa è la richiesta, lo deve fare"

Redazione
Daniela Santanchè, "impegno cancellato": il ministro verso la resa?

Daniela Santanchè, "impegno cancellato": il ministro verso la resa?

Donald Trump, Gaza e femminicidi: tutti i deliri rossi

Donald Trump, Gaza e femminicidi: tutti i deliri rossi

Massimo Sanvito