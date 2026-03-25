Galeazzo Bignami, l'affondo contro la sinistra: "In ginocchio dai mafiosi", caos in Aula

Alla Camera i toni tra maggioranza e opposizione sono tornati ad accendersi. Al centro dello scontro c’è la crisi interna al governo Meloni dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, e l’invito esplicito della premier Giorgia Meloni al ministro del Turismo Daniela Santanchè a seguire il loro esempio.Le opposizioni hanno chiesto che la presidente del Consiglio riferisca urgentemente in Aula. La richiesta ha provocato la dura reazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che ha sbottato: “Non accettiamo lezioni da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi passando davanti alle loro celle mentre andava da Cospito”.

Bignami ha ironizzato sul numero di richieste di informativa urgente presentate dall’opposizione (“festeggiamo la duecentesima”), ha rivendicato con orgoglio il referendum sulla giustizia come mantenimento della parola data agli elettori e ha aggiunto: “Se aveste la moralità, la schiena dritta e la serietà di Giorgia Meloni ci risparmiereste qualche parola”. Ha poi ribadito che la maggioranza “non accetta lezioni da chi fiancheggia chi prende a martellate i poliziotti” né “da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi”.