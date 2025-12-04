Schlein, Mentana: “Non parliamo di Atreju…”, come reagisce lei

"Non torneremo sulle vicende di Atreju...": Enrico Mentana lo ha detto all'inizio dell'intervista alla segretaria del Pd Elly Schlein durante l'edizione del Tg La7 delle 20.30. E, a quelle parole, la leader dem ha sorriso sembrando quasi sollevata. Le "vicende di Atreju" cui ha fatto riferimento il direttore del Tg sono i continui tira e molla della Schlein sulla sua partecipazione all'evento di Fratelli d'Italia. All'inizio la segretaria aveva accettato l'invito alla festa del partito purché fosse previsto un confronto diretto tra lei e la premier nonché leader di FdI, Giorgia Meloni.

A quel punto la Meloni ha fatto una controproposta, invitando non solo Schlein ma anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a confrontarsi con lei, dal momento che - come ha fatto notare la presidente del Consiglio - un leader unico del centrosinistra ancora non c'è. Di fronte a questo doppio invito, la leader dem ha scelto di fare un passo indietro non andando alla manifestazione di FdI. Secondo un retroscena del Foglio, la segretaria del Pd avrebbe accusato la premier di volerla delegittimare. Come se servissero due persone per confrontarsi con lei.