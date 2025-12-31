Libero logo
mercoledì 31 dicembre 2025
"Come le tre scimmiette": Bignami spiana Conte e Schlein

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha lanciato un duro attacco alla sinistra con un post su Facebook, accusando Elly Schlein e Giuseppe Conte di un "silenzio imbarazzante" sull'arresto di Mohammad Hannoun.

Hannoun, 63 anni, residente a Genova, è stato arrestato il 27 dicembre 2025 insieme ad altre otto persone nell'ambito di un'operazione della Digos e della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Gli inquirenti lo definiscono "vertice della cellula italiana di Hamas" e lo accusano di aver deviato oltre 7 milioni di euro raccolti per aiuti umanitari a Gaza, destinandone più del 71% direttamente all'organizzazione terroristica o a entità collegate.

Bignami ha condiviso un audio in cui Hannoun si definisce "simpatizzante di Hamas", commentando: "A casa mia chi è amico dei terroristi è lui stesso un terrorista, o ci assomiglia molto". Ha poi accusato esponenti della sinistra di aver "portato in giro" Hannoun, applaudendolo in eventi e convegni, nonostante segnali d'allarme precedenti, inclusa la blacklist USA dal 2023.Il deputato ha paragonato Schlein e Conte alle "tre scimmiette" che "non vedono, non sentono e non parlano", chiedendo: "Vi fidereste di persone simili per governare l'Italia?". Conclude affermando che la sinistra "lisci il pelo agli estremisti islamici" per recuperare consensi.

