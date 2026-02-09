Pucci, Meloni spiana la sinistra: "Se attaccano me è satira, ma su di loro..."

Giorgia Meloni interviene sul caso Andrea Pucci e la polemica legata a Sanremo 2026, dove il comico ha rinunciato alla co-conduzione della terza serata dopo critiche, insulti e minacce per alcune sue battute passate (tra cui body shaming su Elly Schlein) .La premier, in un colloquio con il Corriere critica il doppiopesismo della sinistra: "Non sopporto il doppiopesismo. È un principio insopportabile. È davvero la cifra della sinistra, la usano sempre. E non ci sto". A questo punto cita alcune vignette satiriche su di sé (Natangelo sul Fatto Quotidiano): una con lei inginocchiata a leccare il didietro di Trump, un’altra con "Noi saremo vicini all’Ucraina a 360 gradi, ma ne bastano 90", e una terza con la gonna alzata dal vento e slip con "FdI -1,3%" e titolo "È cambiato il vento".

E commenta: "Queste sono cose che disegnano o dicono su di me: questo si può fare? Parlano di sessismo e io che dovrei dire? Mi facciano capire, quando attaccano me è satira, quando attaccano la Schlein è sessismo? Su di noi si può dire tutto e su di loro solo quello che condividono?".