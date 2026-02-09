Libero logo
lunedì 9 febbraio 2026
Pucci, Meloni spiana la sinistra: "Se attaccano me è satira, ma su di loro..."

Giorgia Meloni interviene sul caso Andrea Pucci e la polemica legata a Sanremo 2026, dove il comico ha rinunciato alla co-conduzione della terza serata dopo critiche, insulti e minacce per alcune sue battute passate (tra cui body shaming su Elly Schlein) .La premier, in un colloquio con il Corriere critica il doppiopesismo della sinistra: "Non sopporto il doppiopesismo. È un principio insopportabile. È davvero la cifra della sinistra, la usano sempre. E non ci sto". A questo punto cita alcune vignette satiriche su di sé (Natangelo sul Fatto Quotidiano): una con lei inginocchiata a leccare il didietro di Trump, un’altra con "Noi saremo vicini all’Ucraina a 360 gradi, ma ne bastano 90", e una terza con la gonna alzata dal vento e slip con "FdI -1,3%" e titolo "È cambiato il vento".

E commenta: "Queste sono cose che disegnano o dicono su di me: questo si può fare? Parlano di sessismo e io che dovrei dire? Mi facciano capire, quando attaccano me è satira, quando attaccano la Schlein è sessismo? Su di noi si può dire tutto e su di loro solo quello che condividono?".

Pucci, il delirio del Pd: "Mentre l'Italia vive una crisi ambientale, la destra fa quadrato intorno a Pucci"

Non bastavano gli attacchi una volta che Carlo Conti ha fatto il suo nome, ora la sinistra rincara la dose contro Andrea...

Meloni poi è contraria alla politica nel Festival: "Io sono in generale per tenere la politica fuori da Sanremo. L’utilizzo di questi palcoscenici per questioni che non c’entrano con la politica è una cosa che non ho mai sopportato". Se Pucci avesse partecipato, "secondo me bisognava chiedergli di non parlare di politica. Ma minacciarlo a monte, chiederne la censura, semplicemente perché non se ne condivide il taglio, lo considero sbagliato". Critica chi difende la satira solo se contro gli avversari politici: "Per quelli che ci hanno sempre spiegato che la satira è sacra, ma ovviamente finché era contro di noi". Conclude: "Noi, a differenza loro, non abbiamo mai chiesto la censura di nessun comico".

Il regimetto rosso smutandato da un cabarettista

Andrea Pucci è una delle persone più gentili, educate e spiritose che abbia mai conosciuto. Un’intel...
