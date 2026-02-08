Pucci, il delirio del Pd: "Mentre l'Italia vive una crisi ambientale, la destra fa quadrato intorno a Pucci"

Non bastavano gli attacchi una volta che Carlo Conti ha fatto il suo nome, ora la sinistra rincara la dose contro Andrea Pucci e Giorgia Meloni che lo ha difeso. "Mentre il mondo è attraversato da guerre e crisi drammatiche, mentre in Italia si vive una crisi socio-economica e ambientale devastante, accade qualcosa di francamente surreale: le più alte cariche dello Stato scelgono di occuparsi di un co-conduttore del Festival di Sanremo. La destra fa quadrato intorno a Andrea Pucci dopo la sua rinuncia alla co-conduzione di una serata del Festival, arrivata a seguito delle polemiche che lo hanno investito nei giorni scorsi. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva ad accusare la sinistra di illiberalismo per le critiche rivolte a una comicità segnata da omofobia e razzismo. La seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, addirittura telefona al cabarettista per dirgli: 'Ripensaci'. Ma dove siamo finiti? Che cosa siamo diventati?", dice in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria Pd.

E ancora, è la volta di Alleanza Verdi e Sinistra italiana: "Ma davvero con quasi 6 milioni di persone costrette a rinunciare alle cure perché la Sanità è al collasso, la priorità della presidente del Consiglio è intervenire sul caso Pucci? Le banche si arricchiscono, le liste d’attesa si allungano, il potere d’acquisto crolla. Gli stipendi degli italiani sono fermi al palo, tra i più bassi d’Europa e Meloni cosa fa? Parla di un comico, noto per battute razziste e omofobe. Il giorno prima Ghali veniva oscurato dal servizio pubblico ma su quello silenzio totale. La colpa ovviamente è della sinistra. Ma non governano loro questo Paese da oltre 3 anni? Sono scollegati dalla realtà, indifferenti ai problemi veri degli italiani. L’unico obiettivo della loro propaganda è inseguire polemiche idiote e ideologiche invece di affrontare i problemi del paese", attacca invece Angelo Bonelli.

Non mancano neppure i grillini. "Meloni, Tajani e altri esponenti del governo si stanno stracciando le vesti per denunciare gravissime compressioni dei diritti e un clima di intimidazione e odio. Si sono indignati per le minacce dei disumani agenti Ice verso due giornalisti italiani? No, su quel fronte hanno perso le parole". Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai. "La loro commovente indignazione si è scatenata per la rinuncia alla conduzione di Sanremo da parte di Andrea Pucci. Evidentemente questo li ha portati a ritrovare loquacità e passione democratica. Nel frattempo la Rai censura il sindacato interno, arrivano notizie della Cassa integrazione che si è impennata nel 2025, l'insicurezza accompagna le giornate di milioni di italiani, ma secondo i distrattori di massa del centrodestra il grande scandalo che attanaglia l'Italia è la rinuncia alla conduzione di Sanremo di un comico che veleggia su stereotipi e clichè che evidentemente fanno tanto ridere il governo Meloni".