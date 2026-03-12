Otto e Mezzo, Italo Bocchino punge la Gruber: "Basta prendere un vocabolario..."

A Otto e Mezzo, il talk show di approfondimento politico di La7 di Lilli Gruber, si parla del referendum e del comizio di Giorgia Meloni a Milano, al teatro Franco Parenti, per tirare la volata al fronte del Sì. Le parole della premier sono piuttosto chiare: "Non abbiate mai paura della libertà del vostro pensiero, mai paura di scegliere quello che è giusto. Non abbiate paura del merito delle cose, di preferire il popolo alle caste e di fare quel che è necessario per mettere l'Italia in grado di correre e tornare a stupire".
E ancora: "Fidatevi della vostra intelligenza e mai degli slogan troppo semplici su materie troppo complesse, perché nella eccessiva semplificazione si nascondono sempre delle trappole". E proprio sulla parola "casta" arriva la critica di Travaglio, ospite in collegamento, e della Gruber: "Ma la casta ora è quella dei magistrati? Non era quella della politica?".
A mettere le cose in chiaro ci pensa Italo Bocchino, anche lui collegato con lo studio: "La casta, basta prendere un dizionario, è un circolo chiuso. In magistratura si entra per concorso e poi si resta a vita. La politica invece non è una casta nel senso stretto perché si può entrare ed uscire. A me è successo di entrare quattro volte e di uscirne. Per questo motivo Meloni parla di 'casta' per la magistratura. Il suo discorso a Milano è stato molto pacato ed ha spiegato in modo chiaro i contenuti della riforma".