Otto e Mezzo, Italo Bocchino punge la Gruber: "Basta prendere un vocabolario..."

A Otto e Mezzo, il talk show di approfondimento politico di La7 di Lilli Gruber, si parla del referendum e del comizio di Giorgia Meloni a Milano, al teatro Franco Parenti, per tirare la volata al fronte del Sì. Le parole della premier sono piuttosto chiare: "Non abbiate mai paura della libertà del vostro pensiero, mai paura di scegliere quello che è giusto. Non abbiate paura del merito delle cose, di preferire il popolo alle caste e di fare quel che è necessario per mettere l'Italia in grado di correre e tornare a stupire".

E ancora: "Fidatevi della vostra intelligenza e mai degli slogan troppo semplici su materie troppo complesse, perché nella eccessiva semplificazione si nascondono sempre delle trappole". E proprio sulla parola "casta" arriva la critica di Travaglio, ospite in collegamento, e della Gruber: "Ma la casta ora è quella dei magistrati? Non era quella della politica?".