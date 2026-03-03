L'aria che tira, Bocchino asfalta la sinistra: "Questo bisogno delle opposizioni"

"Il governo andrà sicuramente in Parlamento a riferire, questo è indubbio": Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi alla guerra in Medio Oriente tra Usa e Israele da una parte e Iran dall'altra. "Adesso questo bisogno dell'opposizione di dire: la Meloni venga sennò si dimetta... è un bisogno un pochino infantile", ha aggiunto, lanciando una stoccata alla sinistra.

"Allora qui il dato è semplice - ha spiegato il giornalista - noi vivevamo abbastanza tranquilli, poi a un certo punto Putin ha cominciato la guerra in Ucraina e dall'altra parte i terroristi tagliagole di Hamas sono andati a uccidere dei civili innocenti israeliani. Questi i due fatti che hanno scatenato il putiferio che stiamo vivendo. La posizione dell'Italia su queste due questioni è stata netta e chiara: con l'Ucraina senza se e senza ma, con Israele e contro Hamas senza se e senza ma, tolti gli eccessi di Netanyahu che la stessa Giorgia Meloni ha criticato. Adesso c'è la questione dell'Iran".