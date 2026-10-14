Sondaggio Lab21, chi "frega" Roberto Vannacci. E FdI fa il vuoto

Con l'ingresso di Sud Chiama Nord non ci sono dubbi: il centrodestra è in vantaggio sul campo largo. E anche senza Roberto Vannacci. La riprova? Il sondaggio Lab21 realizzato per Affaritaliani.it. Una rilevazione che presenta le intenzioni di voto in versione Stabilicum. Stando ai numeri, dunque, Fratelli d’Italia guadagna due decimi e sale al 28,4 per cento, ampliando a 8,4 punti il vantaggio sul Partito democratico, che invece scende al 20,0 per cento (-0,2). Cresce il Movimento 5 Stelle, al 13,4 (+0,2), mentre Futuro Nazionale cede due decimi e si porta all’8,2 per cento.
Sondaggio Swg, clamoroso: con Cateno De Luca il centrodestra supera il campo largoL'ultimo sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana fotografa un dato che non può pass...
Salgono di un decimo sia Forza Italia (7,0 per cento) che la Lega (5,5). Non solo, perché aumenta del +0,1 Sud Chiama Nord (1,6 per cento). Risultano stabili Alleanza Verdi Sinistra (5,6) e Noi Moderati (0,8 per cento). Tra le forze minori, Azione guadagna un decimo e sale al 2,9, mentre Italia Viva (2,9) e +Europa (1,2) perdono un decimo ciascuna. Gli altri partiti scendono al 2,5 per cento (-0,2).
Sondaggio Noto, Meloni vola e il Pd sprofonda: battuta d'arresto per VannacciSe Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni continua a crescere, il Pd di Elly Schlein, prima forza di opposizione, conti...
Ecco allora che guardando alle coalizioni, il centrodestra guadagna due punti grazie all’entrata di Sud Chiama Nord nell'alleanza e si porta in testa nella forbice, con un'estremità superiore al 45,3 per cento contro il 45,1 del Campo Largo, che cede due decimi. L’estremità inferiore vede invece il Centrodestra al 41,3, due decimi sopra il 41,1 per cento del Campo Largo.