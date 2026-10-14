Sondaggio Lab21, chi "frega" Roberto Vannacci. E FdI fa il vuoto

Con l'ingresso di Sud Chiama Nord non ci sono dubbi: il centrodestra è in vantaggio sul campo largo. E anche senza Roberto Vannacci. La riprova? Il sondaggio Lab21 realizzato per Affaritaliani.it. Una rilevazione che presenta le intenzioni di voto in versione Stabilicum. Stando ai numeri, dunque, Fratelli d’Italia guadagna due decimi e sale al 28,4 per cento, ampliando a 8,4 punti il vantaggio sul Partito democratico, che invece scende al 20,0 per cento (-0,2). Cresce il Movimento 5 Stelle, al 13,4 (+0,2), mentre Futuro Nazionale cede due decimi e si porta all’8,2 per cento.