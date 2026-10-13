Sondaggio Swg, clamoroso: con Cateno De Luca il centrodestra supera il campo largo

L'ultimo sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana fotografa un dato che non può passare inosservato. Il centrodestra, anche senza l'apporto di Roberto Vannacci e quindi di Futuro Nazionale, è in vantaggio sul campo largo grazie alla nuova alleanza con Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centrosinistra, invece, potrebbe recuperare terreno soltanto includendo tra le proprie fila Italia Viva di Matteo Renzi. Sempre che Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli riescano a mettersi d'accordo. Operazione non semplice, visto i precedenti.

Come segnala Open, l’ingresso di Sud Chiama Nord nella coalizione guidata da Giorgia Meloni cambia gli equilibri tra i due schieramenti. Sommando i consensi di Fratelli d’Italia (27,7%), Forza Italia (7,3%), Lega (5,4%), Noi Moderati (1%) e Sud Chiama Nord (1%), il centrodestra raggiunge il 42,4 per cento. Giorgia Meloni e Cateno De Luca hanno annunciato l'accordo nei giorni scorsi e lo hanno ufficializzato il 12 ottobre. Il leader di Sud Chiama Nord ha però precisato che l’intesa non si estende alla Sicilia, dove il movimento continuerà a muoversi autonomamente.