Supermedia, disastro per Futuro Nazionale e non solo: ecco i due partiti che crollano

Sprofondo per Pd, M5s e Futuro Nazionale nell'ultima Supermedia Agi/YouTrend. In crescita FdI e Lega, mentre tutti gli altri partiti restano in una posizione pressoché invariata rispetto alla rilevazione precedente. In particolare, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito con il 27,2% e un incremento dello 0,4 rispetto al sondaggio del primo ottobre. Giù i dem di Elly Schlein, che invece perdono lo 0,3 e si portano così al 20,1. Al terzo posto, anche loro in calo, i pentastellati di Giuseppe Conte: con un meno 0,4 si attestano adesso al 12,4%. Non proprio cifre entusiasmanti per il centrosinistra.

A seguire, ecco Forza Italia di Antonio Tajani, che è stabile al 7,4% e si colloca sopra Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che sembra continuare a perdere consensi dopo l'exploit iniziale. Il partito dell'ex generale perde addirittura mezzo punto e scende dunque al 7,2%. Subito dopo c'è Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che cresce solo dello 0,1%, non essendo di grande aiuto rispetto alle perdite più profonde di Pd e 5S, e si attesta al 6,4%. Il Carroccio di Matteo Salvini invece cresce un po' di più, salendo dello 0,3% e portandosi al 6% dei consensi.