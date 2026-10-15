Sondaggio Porta a Porta, botto FdI: di quanto aumenta il distacco dal Pd

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con il 28% dei consensi, in crescita dello 0,5% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 28 settembre. Segue il Pd al 20,2% che sale dello 0,2%. M5S, invece, che si attesta all'11,4% perde lo -0,2%. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto 'Only Numbers' (Ghisleri) per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani. Al quarto posto tra i partiti, Forza Italia che, con il 7,9% (+0,1%), è davanti a Futuro nazionale di Vannacci che è stabile al 7%. Alleanza Verdi Sinistra, invece, è al 6,3% (-0,2%), la Lega è al 6% e perde mezzo punto (-0,5%).
Seguono Azione-Renew Europe al 3,4% (+0,1%), Italia Viva-Casa Riformista al 2,4% (+0,2%), +Europa all'1,5% (+0,1%), Più Uno all'1,3%, Progetto Civico all'1% (all'esordio con il centrosinistra), Noi Moderati allo 0,9% (-0,1%) e Sud chiama Nord (nuova entrata nel centrodestra) allo 0,5%. Gli altri partiti raccolgono complessivamente il 2,2% (-3%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 38,9% (-5,8% rispetto all'ultima rilevazione). In particolare, il centrodestra senza Fn (Vannacci) si attesta al 43,3% in crescita dello 0,5% mentre il campo largo (Comprensivo di Italia Viva e +Europa) sarebbe al 44,1%, in crescita del 2,4%.
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Se si votasse oggi, con lo 'Stabilicum', secondo una simulazione sull'attribuzione dei seggi basata sulla rilevazione, si lege in una nota, la coalizione di centrosinistra (Campo Largo) avrebbe 218 seggi alla camera, il centrodestra (senza Futuro Nazionale) ne avrebbe 144. Al Senato, invece, la "coalizione di centrosinistra (Campo Largo) avrebbe 110 senatori contro i 71 del centrodestra senza FN (Vannacci)". Se "il centrodestra, invece, andasse al voto con Fn (Vannacci) in coalizione otterrebbe 225 seggi alla camera contro i 158 della coalizione di centrosinistra (Campo Largo). A palazzo Madama, infine, il centrodestra con Vannacci avrebbe 117 senatori contro 75 del centrosinistra (Campo Largo).