Sondaggio Porta a Porta, botto FdI: di quanto aumenta il distacco dal Pd

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con il 28% dei consensi, in crescita dello 0,5% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 28 settembre. Segue il Pd al 20,2% che sale dello 0,2%. M5S, invece, che si attesta all'11,4% perde lo -0,2%. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto 'Only Numbers' (Ghisleri) per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani. Al quarto posto tra i partiti, Forza Italia che, con il 7,9% (+0,1%), è davanti a Futuro nazionale di Vannacci che è stabile al 7%. Alleanza Verdi Sinistra, invece, è al 6,3% (-0,2%), la Lega è al 6% e perde mezzo punto (-0,5%).

Seguono Azione-Renew Europe al 3,4% (+0,1%), Italia Viva-Casa Riformista al 2,4% (+0,2%), +Europa all'1,5% (+0,1%), Più Uno all'1,3%, Progetto Civico all'1% (all'esordio con il centrosinistra), Noi Moderati allo 0,9% (-0,1%) e Sud chiama Nord (nuova entrata nel centrodestra) allo 0,5%. Gli altri partiti raccolgono complessivamente il 2,2% (-3%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 38,9% (-5,8% rispetto all'ultima rilevazione). In particolare, il centrodestra senza Fn (Vannacci) si attesta al 43,3% in crescita dello 0,5% mentre il campo largo (Comprensivo di Italia Viva e +Europa) sarebbe al 44,1%, in crescita del 2,4%.