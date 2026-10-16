Roberto Vannacci, sono guai seri: "Porto tutto in Procura", chi può rovinarlo

Seicento nomi, tutti tesserati a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Peccato che qualcosa non torni. Tra questi nomi c'è anche quello di Roberto Belardinelli. Avvocato di lungo corso, con un passato anche tra le fila della sinistra con tanto di incarichi a Civitanova, è caduto dalle nuvole: "Sono allibito. Vengo a conoscenza da questa telefonata del fatto di essere in questo elenco. È ovvio che non ho mai sottoscritto la tessera con il partito di Vannacci e che questa cosa comunque non finisce qui. Anzitutto cercherò di fare le necessarie verifiche e poi il prossimo passaggio sarà in Procura della Repubblica e provvederanno in questa sede a verificare come è stata generata la lista, perché ci sono il mio nome e il mio codice fiscale. È importante che venga fatta chiarezza".

L'avvocato non ha simpatie per Roberto Vannacci. Ha militato nel Pci, poi è passato al Pds e infine al Pd. A Civitanova ha fatto pure l’assessore e il vicesindaco in una giunta che vedeva insieme il Pci con il Partito Socialista. Come ricorda il Resto del Carlino, negli anni successivi, pur non ricoprendo più ruoli amministrativi, non ha mai avuto ‘sbandate’ politiche e davvero non è associabile a nulla che abbia a che fare con il mondo di Vannacci.