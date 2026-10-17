Silvia Salis, risate e vergogna: cosa notano quando parla degli elettori di Meloni

La sinistra ricade sempre nel vizietto di Stefano Bonaccini: denigrare gli elettori di destra. E così, l'ultima a incappare nello scivolone è Silvia Salis. Accade durante la presentazione del libro della sindaca di Genova, È già domani, alla Feltrinelli di Genova. A intervistarla è stato Corrado Formigli. La domanda? Che cosa invidia a Giorgia Meloni. "Il suo elettorato e la capacità del suo elettorato di avere la memoria un po’ corta, mentre i nostri si ricordano tutto", ha replicato con tanto di risatina.

Silvia Salis insulta gli elettori di destra: "Hanno la memoria corta", è bufera "Che cosa invidi a Giorgia Meloni?". Basta una semplice domanda a far scattare Silvia Salis. Corrado Formigli,...

E pensare che già l'ex presidente dem dell'Emilia-Romagna aveva sollevato un vero e proprio polverone dicendo: "È un discorso che riguarda tutto l’Occidente e l’Europa. Il voto al primo Trump, il voto alla Brexit, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni, Salvini e oggi forse a Vannacci. È il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne delle città e di chi sta peggio economicamente".

Silvia Salis demolisce Conte e Schlein. "Si rischia una guerra civile" Il centrosinistra fatica a vincere a livello nazionale "perché nei decenni ha elaborato anticorpi potentissi...