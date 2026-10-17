Vannacci, l'accusa dei minorenni a Bari: "Tesserati senza saperlo"

Dalla Sardegna alle Marche, fino alla Puglia, le segnalazioni si moltiplicano e assumono contorni sempre più delicati: persone che negano di avere aderito, dati personali associati a iscrizioni contestate, tessere recapitate a casa e, ad Acquaviva delle Fonti, persino studenti minorenni che dichiarano di non avere mai chiesto di entrare nel partito.

C’è una tessera che certifica un’appartenenza politica e una tessera che, invece, rischia di diventare la prova di un’appartenenza mai scelta. È attorno a questa seconda, inquietante eventualità che si sta allargando il caso dei presunti tesseramenti all’insaputa degli interessati a Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci.

A settembre era successo a Sassari, dopo l’annuncio dell’addio in massa di iscritti al partito del generale, si era scoperto che 488 di quei tesserati risultavano registrati con lo stesso numero di telefono, la stessa email e la medesima residenza, riconducibile a un’edicola. A Civitanova Marche, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, circola un file Excel con 603 nominativi, codici fiscali e numeri di tessera. Per circa il 90 per cento delle persone indicate comparirebbero identici recapiti telefonici e di posta elettronica e lo stesso indirizzo, riconducibile a Mirko Bianchini, dipendente comunale e responsabile organizzativo regionale di Futuro Nazionale. Nell’elenco figurerebbero sia persone effettivamente iscritte sia cittadini che negano di avere mai aderito. Tra questi Roberto Belardinelli, ex assessore e vicesindaco di Civitanova, con un passato politico nel Pci, nel Pds e nel Pd.

«Sono allibito. Vengo a conoscenza da questa telefonata del fatto di essere in questo elenco», ha dichiarato. E ha aggiunto: «È ovvio che non ho mai sottoscritto la tessera con il partito di Vannacci e che questa cosa comunque non finisce qui». Belardinelli annuncia un possibile passaggio in Procura per capire come siano stati utilizzati i suoi dati. Un’altra segnalazione arriva da Giovanni Torresi, già sindaco di Pioraco e oggi vicepresidente del Coni Marche. Un suo conoscente con disabilità sarebbe stato inserito nella lista senza avere aderito. Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova e responsabile regionale di Futuro Nazionale, respinge le accuse e parla di «illazioni». L’indirizzo comune, sostiene, sarebbe quello del responsabile incaricato di ricevere le tessere destinate al comitato locale, secondo una normale procedura logistica.

LA DIFESA

Ciarapica ipotizza inoltre che i file possano essere stati manomessi e ha incaricato un legale di valutare eventuali azioni per diffamazione. La spiegazione dovrà essere confrontata con i documenti. Ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, alcuni ragazzi avrebbero ricevuto una tessera nominativa e una lettera di benvenuto firmata da Vannacci senza avere mai presentato domanda né versato la quota prevista.

Per i minorenni, le famiglie negano anche di avere fornito l’autorizzazione necessaria. La lettera presenta la tessera come «la testimonianza del tuo impegno per difendere la nostra terra» e descrive l’adesione come una scelta politica consapevole. Al centro della vicenda c’è una studentessa di 17 anni. I genitori hanno presentato un esposto ai carabinieri e inviato una Pec al partito chiedendo la documentazione dell’iscrizione, compresa l’eventuale autorizzazione familiare e la ricevuta del pagamento. «Nostra figlia non ha mai aderito al partito di Vannacci, anche perché è di tutt’altra formazione politica», ha spiegato la madre, Maria Nardiello. Il caso pugliese si aggiunge a quello in Friuli Venezia Giulia, dove i genitori di Mihai Tudose, militante di Sinistra Italiana, avevano negato di avere presentato domanda dopo il recapito delle tessere intestate a loro nome.

Spetta alle autorità stabilire se siano state commesse violazioni e da chi. Per un partito che punta a consolidare la propria presenza nazionale, la trasparenza del tesseramento non è un dettaglio amministrativo, ma una questione di credibilità.