Sondaggio Sigma-Piave, campo largo sprofondato. "E Meloni e Vannacci...", il confronto con giugno

Tempo di bilancio per i partiti. Nel sondaggio realizzato da Sigma-Piave, emerge il confronto tra i dati attuali e quelli di giugno. Risultato? Fratelli d’Italia è il primo partito con il 26,6 per cento e registra un +0,6, seguito dal Partito democratico al 21 (+0,2). Il Movimento 5 Stelle è invece al 12,6 per cento e cala, rispetto ai mesi precedenti, dello 0,4. E ancora: Futuro Nazionale è al 7,7 per cento (+0,7), segue Forza Italia al 7,3 che però perde un -1,3.
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Sesto posto per Alleanza Verdi-Sinistra italiana che si piazza al 6,4 per cento. La forza politica di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni perde il -0,1 per cento. Spazio poi alla Lega al 5,6 per cento (-0,6). Tra le forze minori, ecco Azione al 3,4 (invariata rispetto ai mesi prima), Italia Viva al 2,5, +Europa all’1,5 per cento (+0,4) e Noi Moderati all’1,1. Le altre liste raccolgono il 4,3 per cento.
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Nello stesso sondaggio è stato chiesto per chi si voterebbe se alle primarie del centrosinistra ci fossero solo Elly Schlein e Giuseppe Conte. Conte è scelto dal 42 per cento degli intervistati e Schlein dal 38, mentre il 9 per cento non voterebbe nessuno dei due e l’11 non sa.
Sondaggio Sigma - Piave Rispetto a giugno crescono sia FDI che Futuro Nazionale Netto calo per Forza Italia e Lega PD al 21% (+0,2), il M5S perde 4 decimi In crescita l'area di Italia Viva e +Europa sondaggio completo: https://t.co/WnEbRd204K https://t.co/hluYAuDg4a— Sondaggi Bidimedia (@SBidimedia) October 18, 2026