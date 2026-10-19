Sondaggio Sigma-Piave, campo largo sprofondato. "E Meloni e Vannacci...", il confronto con giugno

Tempo di bilancio per i partiti. Nel sondaggio realizzato da Sigma-Piave , emerge il confronto tra i dati attuali e quelli di giugno. Risultato? Fratelli d’Italia è il primo partito con il 26,6 per cento e registra un +0,6, seguito dal Partito democratico al 21 (+0,2). Il Movimento 5 Stelle è invece al 12,6 per cento e cala, rispetto ai mesi precedenti, dello 0,4. E ancora: Futuro Nazionale è al 7,7 per cento (+0,7), segue Forza Italia al 7,3 che però perde un -1,3.

Sesto posto per Alleanza Verdi-Sinistra italiana che si piazza al 6,4 per cento. La forza politica di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni perde il -0,1 per cento. Spazio poi alla Lega al 5,6 per cento (-0,6). Tra le forze minori, ecco Azione al 3,4 (invariata rispetto ai mesi prima), Italia Viva al 2,5, +Europa all’1,5 per cento (+0,4) e Noi Moderati all’1,1. Le altre liste raccolgono il 4,3 per cento.

Nello stesso sondaggio è stato chiesto per chi si voterebbe se alle primarie del centrosinistra ci fossero solo Elly Schlein e Giuseppe Conte. Conte è scelto dal 42 per cento degli intervistati e Schlein dal 38, mentre il 9 per cento non voterebbe nessuno dei due e l’11 non sa.