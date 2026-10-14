Giorgia Meloni smaschera il M5s: "Da voi solo improperi, insulti, tentativi di ridicolizzare"

"Sulla legge elettorale, senatrice Maiorino, ma se le preferenze vi piacciono così tanto perché non le avete messe quando eravate al governo? È molta chiara la ragione per la quale siete arrabbiati per la nuova legge elettorale: i cittadini scelgono, voi dovete dichiarare prima di andare al voto alleanze, candidato premier e programma. Mi rendo conto della difficoltà, del resto il vostro partito è guidato da un signore che se queste regole ci fossero state prima, alla presidenza del Consiglio dei ministri non ci poteva arrivare". Lo dice la premier Giorgia Meloni nell'intervento di replica in Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, con implicito riferimento al leader pentastellato ed ex premier, Giuseppe Conte.

"Da parte vostra sento solo improperi, insulti, tentativi di ridicolizzare il lavoro che cerchiamo di fare. Non so se questo nasconda il fatto che oggettivamente non sapete cosa proporre, cosa fare, cosa dire e dove andare. Questi insulti non coprono la difficoltà del vostro posizionamento e la pochezza delle vostre soluzioni", ha proseguito Meloni in Aula al Senato, in sede di replica dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, rivolgendosi alla senatrice M5s Alessandra Maiorino. "Gli italiani vedono cosa state facendo - ha continuato parlando al M5s -, non credo che chi ci guarda si senta rassicurato dalla lotta nel fango in cui vorreste trascinare il Parlamento".