Sondaggio Noto, campo largo sconfitto sia con Conte che con Schlein leader: ecco le cifre clamorose del centrodestra

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Noto per Porta a Porta. In particolare, si attesta al 28%, seguito dal Partito democratico di Elly Schlein, che però sarebbe al 21% nell'ipotesi che fosse proprio Schlein la candidata premier, mentre calerebbe al 19,3% (-1,7%) se il candidato del Campo largo fosse Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle, invece, si attesterebbe al 10,5% con Schlein alla guida del centrosinistra e salirebbe al 13,5% (+3%) se fosse Conte il leader.
A seguire, c'è Forza Italia di Antonio Tajani al 7%. Mentre Futuro nazionale del generale Roberto Vannacci sarebbe al 6% con Schlein candidata e al 5,7% con Conte leader. Poi, se la Lega di Matteo Salvini è al 6%, Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni è invece al 6,5% in entrambe le ipotesi. Azione-Spazio pubblico è al 3,6% con la Schlein e al 4% con Conte a capo della coalizione di centrosinistra; Italia Viva di Matteo Renzi sarebbe al 2,8% con Schlein e al 2,2% con Conte leader.
Sondaggio Mentana, FdI sfiora il 30%: il trionfo di Meloni con il doppio scenario. E Vannacci...Le violenze perpetrate da maranza e antagonisti cominciano a lasciare i primi segni sui sondaggi politici. Come ogni lun...
Più Europa di Riccardo Magi sarebbe all'1% in entrambi i casi. Noi moderati di Maurizio Lupi sarebbe all'1,5% in ogni caso, Progetto civico-Avanti Psi è all'1,1% con Conte e all'1,3 con Schlein. Sud chiama Nord (Cateno De Luca) insieme a Civici è all'1%, la lista Liberaldemocratici (Marattin) allo 0,6% e "Uno più uno" (Ruffini-Gabrielli) si attesterebbe allo 0,3%. In generale, il centrodestra è al 44,1%, mentre il campo largo sarebbe al 43,9% con Conte leader e al 43,4% con Schlein. La stima dell'affluenza è al 64% con Conte e al 63% con Schlein.