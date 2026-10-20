Sondaggio Noto, campo largo sconfitto sia con Conte che con Schlein leader: ecco le cifre clamorose del centrodestra

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Noto per Porta a Porta. In particolare, si attesta al 28%, seguito dal Partito democratico di Elly Schlein, che però sarebbe al 21% nell'ipotesi che fosse proprio Schlein la candidata premier, mentre calerebbe al 19,3% (-1,7%) se il candidato del Campo largo fosse Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle, invece, si attesterebbe al 10,5% con Schlein alla guida del centrosinistra e salirebbe al 13,5% (+3%) se fosse Conte il leader.

A seguire, c'è Forza Italia di Antonio Tajani al 7%. Mentre Futuro nazionale del generale Roberto Vannacci sarebbe al 6% con Schlein candidata e al 5,7% con Conte leader. Poi, se la Lega di Matteo Salvini è al 6%, Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni è invece al 6,5% in entrambe le ipotesi. Azione-Spazio pubblico è al 3,6% con la Schlein e al 4% con Conte a capo della coalizione di centrosinistra; Italia Viva di Matteo Renzi sarebbe al 2,8% con Schlein e al 2,2% con Conte leader.