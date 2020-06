Luisella Costamagna contro Salvini a Fuori dal coro: "Lega dal 34 al 26% nei sondaggi", "Mi occupo di vita reale"

16 giugno 2020 a

Alla provocazione di Luisella Costamagna, il leader della Lega Matteo Salvini risponde punto per punto. A Fuori dal coro l'opinionista di Mario Giordano chiede a Salvini: "Un anno fa la Lega trionfata alle Europee con il 34%, oggi la media dei sondaggi è del 26%: come spiega questo calo? Non vale rispondermi che non crede nei sondaggi".

Detto fatto. "Non dico che non credo nei sondaggi - è la replica dell'ex ministro degli Interni -. A me interessa risolvere il problema della cassa integrazione, delle Partite Iva che sono alla disperazione, degli avvocati che combattono per 500 euro al mese e aggiungo una categoria dimenticata, i 5 milioni di disabili che hanno sofferto in questi mesi e hanno avuto zero". "Se Conte è a reti unificate dalla mattina alla sera - conclude Salvini - è chiaro che sarà contento, anche se mi sembra che l'aria stia cambiando. Io preferisco occuparmi di vita reale e risolvere il problema a una famiglia che non arriva a fine mese".

