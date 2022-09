Controcorrente, la piddina Quartapelle: "Giorgia Meloni scorda le donne". Occhio a Crosetto...

01 settembre 2022 a

La campagna elettorale del Pd procede nello sgangherato (e kamikaze) modo in cui è iniziata: proposte zero, soltanto attacchi a casaccio contro gli avverarsi. Insomma, loro sarebbero il bene e gli altri il "male". Nello specifico, il "male peggiore" sarebbe Giorgia Meloni. E perché mai? Presto detto: solo perché la leader di FdI è quella accreditata di maggiori consensi nei sondaggi.

E l'ultimo "fulgido" esempio di questo tipo di campagna elettorale arriva direttamente da Controcorrente, il programma in onda su Rete 4 e condotto da Veronica Gentili, dove tra gli ospiti figura la piddina Lia Quartapelle. La quale estrae una nuova carta dal mazzo contro la Meloni: "Scorda le donne". Già, solenne la Quartapelle ripete il suo ritornello nello sconcerto generale, in particolare di Guido Crosetto ed Augusto Minzolini, altrettanto ospiti in trasmissione, e sui cui volti perplessi (eufemismo) indugiano le telecamere.

"Giorgia Meloni si dimentica la fatica in cui vivono le donne italiane - sentenzia la piddina -. La metà non lavora, chi ha figli ha meno probabilità di trovare e mantenere il lavoro rispetto a chi non ha figli, scorda che a partià di compiti le donne italiane guadagnino meno dei colleghi uomini. Mi sembra che questo elemento sia completamente non visto. Le donne italiane non meritano questa situazione. E questa situazione richiede degli interventi", conclude la Quartapelle. Insomma, oggi scopriamo anche che la Meloni "dimentica" le donne. Il perché, però, la Quartapelle non lo spiega...