La pupa e il secchione, Antonella Elia contro Soleil Sorge: "Ma cosa urlate?", gelo in studio

Francesco Fredella 04 maggio 2022

a

a

La Pupa e il secchione, targato Barbara d'Urso, finisce. In questi due mesi di programma non sono mancate tensioni tra Soleil Sorge, ex concorrente del GfVip e Antonella Elia. Durante lo show di Signorini, non dimentichiamolo, la Elia "pizzicò" abbastanza la showgirl con parole fortissime. “Rispedite questa Soleil a casa subito! Sto adorando il padre di Sophie Codegoni, ha distrutto Soleil. Vai parla, parla, parla Sole, tanto lui ti ha smascherata. Grande il papà di Sophie! E poi mi pare che Soleil si sia dimenticata di vestirsi stasera. Facciamola uscire dalla casa del GfVip ragazzi vi prego. Oddio nooo è davvero la preferita anche stasera? Io non ci posso credere, ma dai com’è possibile?!”, aveva detti sui social. E poi le due donne, super rivali, si ritrovano fianco a fianco come giudici de La Pupa e il secchione. Ma la Elia cambia idea, e dice: “Devo dire che Soleil è una sorpresa. Quando la vedevo dentro la casa del GfVip mi stava antipaticissima. Secondo me si può cambiare opinione. Con me è gentilissima, è simpatica, sveglia, è bella, mi piace“.

Quando tutto sembra filare liscio come l'olio avviene il fuoriprogramma: vengono a galla vecchie ruggini. Il sereno non è durato a lungo tra le due donne, che ieri sera hanno litigato. Alla Elia, a quanto pare, potrebbe non essere andato giù che Soleil abbia dato zero a Mila Suarez e Gianmarco Onestini (mentre il pubblico faceva il tifo per la Sorge). “Oh ma cosa urlate?! Ma non siamo mica nell’arena con i leoni! State molto calmi. Mila sta dicendo delle cose umane e della sua vita e non dategli contro come se fossimo in uno stadio. E pure tu Soleil non dovevi dargli zero, guarda che hanno ragione Mila e Gianmarco. Hai sbagliato tu sei un giudice ricordatelo. Non esiste dare zero ad un’esibizione. E che sei arrogante si vede in questi momenti. E voi dietro siete delle sue fan cosa applaudite ad ogni cosa che dice?! Non si dà zero a delle persone che fanno una gara punto. Intanto voi che urlare ehhh ehhh ehhh“, dice la Elia arrabbiatissima con la collega.

