Allen, il bimbo sparito e il mistero delle 36 ore: cosa proprio non torna

La paura è passata, il lieto fine è stato scritto. Il piccolo Allen è stato dimesso dall’ospedale di Imperia ed è tornato definitivamente tra le braccia dei suoi genitori. Tutto molto bello, ma… qualcosa non torna. Cosa è accaduto nelle 36 ore di scomparsa del piccolo? Per ora c’è un indagato per omissione di soccorso dalla Procura di Imperia: è Pierluigi Dellano, 63 anni, residente a Latte, la frazione di Ventimiglia che ospita il campeggio dal quale si è allontanato il bambino. Ritrovato poi a un chilometro e mezzo dal camping. È stato lui l’ultimo a vedere Allen prima della scomparsa. La madre Barbara ora racconta: “Ora è allegro, perché ha dormito nove-dieci ore. Restiamo qui anche domani, per altri controlli medici”.

Dellano si era ritrovato il bimbo sotto casa e lo aveva accompagnato fino all’incrocio di Via della Torretta, lasciandolo poi incredibilmente da solo, nella convinzione che il piccolo sarebbe tornato dai suoi genitori. Lui stesso si era autoaccusato come “negligente”, perché aveva notato che il bambino aveva dei problemi cognitivi. Gli inquirenti gli hanno sequestrato l’auto con cui ha accompagnato Allen e hanno acquisito la cartella clinica del “Gaslini diffuso”, il reparto d’ospedale d’Imperia che lo ha preso in cura l’altro ieri. Possibile che siano stati prelevati anche i vestiti indossati dal minore nel momento del suo ritrovamento. Agli atti anche i video di sorveglianza che avevano ripreso per l’ultima volta Allen all’incrocio tra l’Aurelia e le villette della collina di Latte.