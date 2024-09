Grande Fratello a luci rosse: "A cosa serve l'ananas", video proibito nella notte

21 settembre 2024 a

a

a

È un Gnande Fratello a luci rosse quello di questa edizione. I concorrenti sono scatenati e senza filtri e nel corso delle loro lunghe giornate si lasciano spesso andare a confidenze e confessioni davvero piccanti.

In particolare, questa notte, alcuni parteipanti hanno dibattuto a lungo sulla durata delle prestazioni sessuali, ma anche di alcuni dettagli hot. “Ma come si fa a farlo per sei ore?”, domanda la ballerina Sheila Gatta e Luca Giglioli: “Lo fai, fumi una sigaretta, riposi venti minuti e ricominci”. Presi forse dalla passione, i vip più spiati d'Italia discutono poi su come sia possibile farlo nella casa del Grande Fratello e Jessica dice che basta farsi una “capannetta”.

A intervenire è poi Pamela Petrerolo che nostalgica ricorda quando un concorrente nella prima edizione si fece tre ragazze nella casa. Ma c'è anche Lorenzo Spolverato, che ha detto di non portare mai le mutande e che confida all'ex velina di Striscia La Notizia Shaila Gatta di essere "eccitato soprattutto quando va a dormire e lei: “Ma anche a casa tua?” E infine Jessica a Javier: “Tu sei proprio single? No è pe sapè, ci dobbiamo conosce tutti”.

Ma la notte al Gf regala davvero grandi emozioni. Javier Martinez parlando con Ilaria Galassi, Shaila Gatta, Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Jessica Morlacchi ha detto che gli uomini spesso mangiano ananas e bevono il suo succo: “Voi donne lo sapete per cosa prendiamo l’ananas noi uomini. Non fate finta di non sapere perché lo facciamo“. Yulia chiosa: “Io forse lo so, perché addolcisce“. E poi Tommaso Franchi: “Sì esatto serve per addolcire il ...”