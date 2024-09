Affari tuoi, la pacchista delle Marche si presenta così: sconcerto in studio

25 settembre 2024 a

La vera "regina della serata" di Affari tuoi? Non è Lucrezia, la discreta ma volitiva moglie del concorrente Marco, nella puntata del quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino andata in onda martedì sera, 24 settembre.

No, su X i telespettatori rimangono conquistati dalla pacchista delle Marche, abbinata per l'occasione alla scatola numero 7. Una signora di mezza età, "casalinga felice" che si presenta con un look estroso, un sorriso gioviale e soprattutto una acconciatura decisamente particolare, con ciuffo "sparatissimo".

Una scelta che fa scherzare anche il padrone di casa: "Sei arrivata in moto?", ironizza l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi tra le risate dello studio. A testimonianza che ormai il clima anche dietro le quinte è più simile a quello di una famiglia riunita per le feste, o una cena tra amici che tirano tardi, piuttosto che quello più formale e composto di una trasmissione televisiva.

Per la cronaca, la partita di Marco e Lucrezia, giovani sposini in rappresentanza della Liguria, è stata difficile, ricca di colpi di scena e momenti di incertezza, tanto che molti commentatori su X hanno accusato nell'ordine il marito di "parlare troppo" (tanto che qualcuno simpaticamente da casa si domanda: "Ma siamo sicuri che sia davvero ligure?") e di ignorare un po' troppo spesso i consigli della consorte. Alla fine, però, avranno ragione loro e si porteranno a casa 50mila euro.