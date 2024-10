Reazione a catena, fan impazziti per Lorenzo dei Meno Tre: "È single?"

21 ottobre 2024 a

Lunedì 21 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano i Meno Tre, il trio composto da Albrto, Lorenzo e Stefano. Loro provengono da Pinerolo (in Piemonte) e amano il curling. A sfidare i campioni ci sono gli Imbucati a Catena, un team formato da Felice, Carlo e Andrea.

Ma i Meno Tre sono troppo forti e si laureano campioni di Reazione a catena per la settima volta. I tre arrivano all'Ultima catena con un montepremi di tutto rispetto: ben 130mila euro. Ma come sappiamo, questo bottino è destinato a scendere nel corso della mache. Giunti all'Ultima parola - e dopo aver acquistato il Terzo elemento - ai Meno Tre sono rimasti soli 4.063 euro. Per portarseli a casa dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Numero" e "Web". Dopo un piccolo consulto, i tre ragazzi hanno provato a indovinarla: "Pagina". Risposta corretta.

Intanto sui social, i fan dei Meno Tre diventano ogni giorno più numerosi. In particolare, Lorenzo è stato oggetto di complimenti da parte di una fan. "Per chi guarda questa trasmissione dall'inizio - ha scritto su X Giulia -. Quanti ha Lorenzo? Che fa nella vita? Ma soprattutto: è single?".