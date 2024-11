Affari tuoi, "a questa dei soldi non interessa una fava": che fine fa Naomi

15 novembre 2024 a

Finisce nel peggiore, più beffardo dei modi l'avventura di Naomi ad Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

La concorrente, ex pacchista della Puglia, è in studio insieme alla sorella Mery Licia e dedica la sua partecipazione al figlio di appena 7 mesi rimasto a casa, Ciro Rodrigo (il nome del piccolo scatena le perfide ironie dei telespettatori su X). Impiegata in un’azienda di calzature, spigliata e simpatica, la ragazza non è certo fortunata: inizia con il pacco numero 9, lo cambia all'ultimo dopo aver rifiutato una ricca offerta del Dottore da 44mila euro e conclude amaramente con appena 10 euro in tasca.

Tra gli appassionati che seguono la puntata e la commentano in tempo reale su X è una raffica di critiche e sfottò. "A questa fa piacere vedere Stefano correre per lo studio..tutta gasata che applaude... dei soldi non gli interessa na fava", "Quando perdono tanti soldi e dicono va bene... Si evince che non hanno davvero bisogno di soldi...", "Grande gluteo di qua grande gluteo di là e poi non le è rimasto nulla", "Lei che dice a Stefano di non gufare ma qua l’unica che gufa è lei", "Ecco... non hanno nulla secondo me..questa pensa a ballare... mah...", "Purtroppo si è fissata con il 9 perché convinta che è il numero fortunato, doveva cambiare alla prima proposta", "L'importante è tenerti il 9 convinta di avere soldi... Il dottore ti ha voluto aiutare, arrangiati", "Il 9 è sempre un pacco con cifre alte" SE SI È GUFATA DA SOLA NAOMI".

In tanti le contestano una (presunta) grave ingenuità: "Ancora non capisco dopo tante puntate come non capiscano che devono subito accettare i 40/45 mila euro che gli offre il dottore all’inizio ma si ritrovino a lottare x pochi spiccioli alla fine", "Io onestamente sia l’altro ieri che oggi avrei accettato i 44k iniziali", "Letteralmente fosse stata la mia partita, dopo l’offerta da 44K avreste sentito SE QUESTA È L’ULTIMAAAA", "Com’erano belli quei 44k offerti all’inizio", "Come volevasi dimostrare. La prima offerta è quasi sempre la migliore e ti metti al sicuro. Succede sempre così. Al 90% dei casi".