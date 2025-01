Affari Tuoi, Pasquale accetta il cambio? Epilogo sconcertante: "Guardate la sua faccia", cosa c'era

31 gennaio 2025 a

a

a

Amara scoperta ad Affari Tuoi, dove il concorrente ha scambiato il pacco sbagliato. Sbagliato perché all'interno c'erano 100mila euro. È accaduto nella puntata in onda venerdì 31 gennaio su Rai 1. Qui Pasquale, il concorrente della Regione Calabria, ha deciso di accettare il cambio offertogli dal Dottore. Peccato però che si trattasse di una "trappola".

E in tanti sui social criticano le mosse del giovane: "La faccia di Pasquale appena ha scoperto che nel pacco che hanno cambiato aveva i centomila euro", scrive un utente su X. E ancora: "Pasquale sei stato coraggioso ma accetta non puoi andare via senza soldiiiiii", "Se il dottore offre così poco, anche solo per 1 tiro, ma col tabellone così ridotto, mi sa che è una brutta notizia".

Insomma, una partita iniziata nel peggiore dei modi, con qualcuno che tiene a ricordare quanto detto da Stefano De Martino: "Ricordiamo la promessa di Stefano Se Pasquale ha preso i 200.000 euro Si farà i capelli Metà rosa e metà verdi".

La faccia di Pasquale appena ha scoperto che nel pacco che hanno cambiato aveva i centomila euro.#AffariTuoi pic.twitter.com/uTD3O5V8O2 — (@Sofi71282082) January 31, 2025