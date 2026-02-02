Capelli grigi, addio (senza tinta): la scoperta scientifica cambia tutto

Un problema comune a tutti, o quasi. Man mano che l'età avanza i capelli - se non cadono completamente - diventano grigi. Il motivo? Perdono del pigmento che gli dà colore. Le cellule staminali dei melanociti sono infatti diverse da quelle responsabili della crescita dei capelli: anche senza pigmento, i capelli continuano a crescere. Sulla rivista Nature, è stato pubblicato uno studio condotto dalla Grossman School of Medicine della New York University. I ricercatori hanno individuato un possibile meccanismo alla base dell’ingrigimento dei capelli. Secondo i risultati, quando le cellule staminali dei melanociti (McSC) si bloccano, non riescono più a produrre le proteine necessarie alla pigmentazione dei capelli.

Servendosi dei topi da laboratorio, gli studiosi hanno osservato che le cellule staminali embrionali dei melanociti (MCSC) si spostano continuamente tra diversi compartimenti del follicolo pilifero in via di sviluppo. Questo movimento garantisce una colorazione costante dei capelli durante la crescita. Tale "flessibilità" è una caratteristica unica delle MCSC. Ma in alcuni casi queste cellule rimangono bloccate e non riescono più a tornare indietro. Così i capelli diventano grigi.