Tumore al pancreas, una possibile cura nella combinazione di 3 farmaci

Grazie a uno studio sperimentale è stata individuata una possibile cura che potrebbe segnare una svolta nella lotta contro il tumore al pancreas, una delle forme di cancro più aggressive e difficili da trattare. La scoperta arriva dalla Spagna, dove un team di ricercatori ha ottenuto risultati mai visti prima nella ricerca preclinica su questa malattia.

A guidare lo studio è Mariano Barbacid, direttore del gruppo di Oncologia sperimentale del Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (Cnio). I test, condotti su modelli murini (dei topi), hanno dimostrato la completa eliminazione delle cellule tumorali dell’adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac), la variante più comune e devastante del cancro al pancreas.

I dati raccolti mostrano anche un aspetto cruciale: la terapia sperimentata presenta effetti collaterali ridotti e una durata dell’azione antitumorale mai osservata finora. "Per la prima volta - ha spiegato Barbacid - abbiamo ottenuto una risposta completa, duratura e a bassa tossicità contro il cancro al pancreas in modelli sperimentali. Questi risultati indicano che la strategia di terapie combinate può cambiare il decorso di questo tumore".