Tumore al pancreas, una possibile cura nella combinazione di 3 farmaci

Grazie a uno studio sperimentale è stata individuata una possibile cura che potrebbe segnare una svolta nella lotta contro il tumore al pancreas, una delle forme di cancro più aggressive e difficili da trattare. La scoperta arriva dalla Spagna, dove un team di ricercatori ha ottenuto risultati mai visti prima nella ricerca preclinica su questa malattia.
A guidare lo studio è Mariano Barbacid, direttore del gruppo di Oncologia sperimentale del Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (Cnio). I test, condotti su modelli murini (dei topi), hanno dimostrato la completa eliminazione delle cellule tumorali dell’adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac), la variante più comune e devastante del cancro al pancreas.
I dati raccolti mostrano anche un aspetto cruciale: la terapia sperimentata presenta effetti collaterali ridotti e una durata dell’azione antitumorale mai osservata finora. "Per la prima volta - ha spiegato Barbacid - abbiamo ottenuto una risposta completa, duratura e a bassa tossicità contro il cancro al pancreas in modelli sperimentali. Questi risultati indicano che la strategia di terapie combinate può cambiare il decorso di questo tumore".
Lo studio, pubblicato sulla rivista Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences), si basa su una combinazione di tre farmaci. Due colpiscono le proteine Egfr e Stat3, fondamentali per la crescita delle cellule tumorali, mentre il terzo agisce sull’oncogene Kras, considerato il principale motore del tumore pancreatico. I risultati sono stati presentati in conferenza stampa insieme alla coautrice principale Carmen Guerra e ai primi autori Vasiliki Liaki e Sara Barrambana.
Nonostante l’entusiasmo, i ricercatori invitano alla cautela. "E' importante comprendere che, sebbene risultati sperimentali come quelli descritti qui non siano mai stati ottenuti prima, non siamo ancora in grado di condurre studi clinici con la tripla terapia". Come ricordano dal Cnio, "I primi farmaci mirati a bersagli molecolari nel cancro al pancreas sono stati approvati nel 2021, dopo mezzo secolo senza miglioramenti rispetto alla chemioterapia convenzionale", ma la resistenza ai trattamenti resta una sfida centrale che questo nuovo studio tenta di superare.