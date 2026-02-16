Sondaggi falsificati? Un'ombra nera: che cosa sta emergendo

Occhio all'intelligenza artificiale. A lanciare l’allarme sono Folco Panizza della Scuola IMT Alti Studi Lucca, Yara Kyrychenko e Jon Roozenbeek. Nel mirino, appunto, l'intelligenza artificiale generativa che è in grado di simulare le risposte degli esseri umani. Una capacità che però nasconde anche grandi problemi. Primo tra tutti l'effetto sui risultati dei sondaggi online utilizzati nella ricerca sociale e in ambito politico.
"Gli studi analizzati nel commento dal titolo ‘Gli strumenti di intelligenza artificiale per la compilazione di sondaggi superano le capacità umane – spiega una nota dell’Imt pubblicata su Nature – suggeriscono che oggi tra il 30 e il 90% delle risposte ai sondaggi online può essere falso o fraudolento. E un 3-7 % di risposte fraudolente è sufficiente a invalidare le conclusioni statistiche di un sondaggio. Ad aggravare la situazione sono arrivati i sistemi di risposta basati sull’IA, che oggi sono in grado di generare risposte fluide, coerenti e sensibili al contesto, spesso superando le capacità di scrittura degli esseri umani".
Da qui le parole di Panizza: "Oggi, quando analizziamo le risposte di un sondaggio, non siamo più in grado di stabilire se chi ha risposto sia una persona o meno e, di conseguenza, tutti i dati raccolti sono potenzialmente contaminati". La soluzione a tutto questo? L'analisi dei modelli di risposta e dei metadati comportamentali, come la velocità di digitazione, i tasti premuti o l’eventuale uso del copia-incolla. Indicatori indiretti che potrebbero aiutare a distinguere un comportamento umano da uno artificiale.