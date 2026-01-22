Windows 11 si aggiorna e il pc non si spegne più? Come risolvere il problema

Dopo l’ultimo aggiornamento di sicurezza di Windows 11, diversi utenti si sono imbattuti in un problema anomalo: il computer non si spegne più. Al posto dell’arresto completo, il sistema si riavvia automaticamente, rendendo impossibile spegnere il Pc seguendo la procedura standard.

Il bug è comparso con la patch di gennaio 2026 e riguarda soprattutto alcuni dispositivi Windows 11 che utilizzano Secure Launch, una funzione pensata per rafforzare la sicurezza fin dalla fase di avvio. In questi casi, selezionando l’opzione di spegnimento dal menu di sistema, il computer entra in una sorta di loop che porta al riavvio anziché all’arresto.

Oltre al problema dello spegnimento, l’aggiornamento ha causato anche un secondo malfunzionamento: per alcuni utenti è diventato impossibile accedere al PC da remoto. Dopo l’installazione della patch, il sistema non accetta più le credenziali, bloccando di fatto la connessione remota.

Microsoft ha riconosciuto rapidamente i bug, emersi grazie alle segnalazioni della community, e ha confermato il rilascio di un aggiornamento straordinario definito “out-of-band”. Si tratta di una patch correttiva distribuita al di fuori del consueto ciclo mensile, pensata proprio per risolvere problemi critici come quelli segnalati.

L’hotfix in arrivo punta a ripristinare il corretto spegnimento del sistema, risolvere le difficoltà di accesso remoto e migliorare la stabilità generale di Windows 11. Secondo le indicazioni emerse, l’aggiornamento dovrebbe intervenire anche su altri bug minori comparsi negli ultimi giorni.

Per risolvere il problema è quindi necessario installare la nuova patch non appena disponibile, verificando manualmente la presenza di aggiornamenti nella sezione Windows Update delle Impostazioni di sistema.