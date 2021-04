Succo d'arancia con due pesticidi, allarme e richiamo: il celebre prodotto fermato

20 aprile 2021 a

L'ultimo richiamo riguarda un estratto di arancia. Nel dettaglio il richiamo è stato diffuso da Bennet e riguarda due lotti dell'estratto Smile Insalarte OrtoRomi. Il provvedimento è dovuto alla "presunta presenza nella materia prima arance di Dimethoate e Chlorpyrifos". Si tratta di due principi attivi che non sono autorizzati dall'Unione Europea, nel dettaglio si tratta di due pesticidi. Il prodotto interessato è venduto in bottiglie da 500 ml con i numeri di lotto 586109306 e 586109803 e le date di scadenza 19/05/2021 e 24/05/2021.

Come ricorda ilfattoalimentare.it, che dà conto del ritiro, l'estratto di arancia richiamato è stato commercializzato da OrtoRomai Società agricola cooperativa. Ovviamente, a scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto indicato dai numeri di lotto e dalle scadenze segnalate e di restituirlo al punto vendita in cui è stato acquistato per il rimborso o la sostituzione con un prodotto differente.

Nelle scorse ore, sempre ilfattoalimentare.it aveva segnalato il richiamo precauzionale diffuso da Aldi di un lotto di bio muesli mix di 5 cereali a marchio Natur Aktiv per “la potenziale presenza di ossido di etilene”. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 750 grammi con il termine minimo di conservazione (Tmc) 26/08/2021. E ancora, un ulteriore richiamo diffuso da Conad, relativo a un lotto di farro in scatola I Cotti al Vapore perché “il lotto indicato contiene soia invece che farro". In quest'ultimo caso il prodotto richiamato è venduto in confezioni da 3×150 grammi con il numero di lotto LE2G327 e il Tmc 31/12/2024 (codice EAN: 8003170062511), conclude ilfattoalimentare.it.

