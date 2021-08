Sedano, non solo "faville" a letto: le altre due proprietà "miracolose" della verdura

12 agosto 2021 a

Non solo un vegetale a basso contenuto calorico: il sedano ha numerose proprietà di cui spesso si sa poco o nulla. Basti pensare che, come sottolineato dalla ricerca scientifica, viene utilizzato dalla fitoterapia per realizzare prodotti per attenuare alcuni disturbi come l’infertilità. E non è tutto. Perché il sedano avrebbe anche una proprietà antiiperlipidica, riuscendo così a contrastare il deposito di lipidi in eccesso.

Altre attività marginali del vegetale riguardano poi il sistema nervoso centrale, dove agisce come blando antidepressivo e ansiolitico. Mentre sono note fin dal passato le proprietà diuretiche, aperitive (stimolazione della secrezione salivare ed epato-gastrica) e digestive della pianta. In ogni caso, però, non bisogna dimenticare che sono sempre necessarie dosi adeguate per ottenere questi effetti. Non basta, insomma, un solo gambo di sedano messo nel brodo.

Il sedano, tra l'altro, avrebbe riscosso un grande successo nell'alimentazione mediterranea soprattutto dopo che si è scoperto che il segreto del suo aroma risiede nella molecola "5 alfa-androst-16-en-3 alfa-olo", un feromone che regola il comportamento sessuale negli animali mammiferi, tra cui gli esseri umani. Alimenti ricchi di feromoni sono pure i tartufi. E infatti il sedano è considerato anche il “tartufo dei poveri”, capace di modificare il comportamento e gli equilibri ormonali in senso favorevole alla riproduzione.

