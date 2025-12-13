Vitamina A, le conseguenze sui polmoni e arterie

La vitamina A è una sostanza che spesso diamo per scontata, eppure svolge un ruolo fondamentale in molte funzioni vitali del nostro corpo. La vitamina A è un insieme di molecole: da un lato c’è il retinolo, presente negli alimenti di origine animale, dall’altro i carotenoidi provitaminici, come ad esempio il beta-carotene, che si trova invece nei vegetali colorati e che il nostro organismo trasforma in vitamina A in base alle necessità. Appartiene al gruppo delle vitamine liposolubili cioè di quelle vitamine che vengono assorbite assieme ai grassi alimentari e accumulate nel fegato. La sua funzione è strettamente legata alla vista: senza di essa, l’occhio non sarebbe in grado di adattarsi al buio, e la perdita di questa funzione può diventare grave, specialmente in chi ha una carenza prolungata. Ma la vitamina A non si limita agli occhi. È essenziale per mantenere pelle e mucose sane, proteggendo l’organismo dagli agenti esterni, e aiuta il sistema immunitario, sostenendo la produzione dei globuli bianchi e modulando la risposta alle infezioni. Ha inoltre un ruolo importante come funzione protettiva a livello polmonare ed anche cardiovascolare grazie al potere antiossidante. Uno dei sintomi collegato alla carenza di questa vitamina è la cute che appare secca, spenta e rugosa.

Una dieta varia, ricca di frutta e verdura colorata, ma anche di alimenti animali come fegato, burro, latticini e tuorli d’uovo, garantisce solitamente l’apporto necessario di vitamina A. Carote, zucca, patate dolci, spinaci, albicocche e peperoni rossi forniscono carotenoidi che il corpo trasforma secondo i propri bisogni.