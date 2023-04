Zucchero, mortalità alle stelle: la dose che ti condanna

19 aprile 2023 a

Lo zucchero potrebbe essere parecchio pericoloso per chi ne mangia troppo: lo conferma uno studio pubblicato sul British Medical Journal da un gruppo di ricercatori cinesi e statunitensi. Secondo gli autori di questa ricerca, sarebbe consigliabile non superare i 6 cucchiaini di zucchero al giorno. Gli esperti, in particolare, hanno spiegato che il consumo di zucchero risulta associato a 18 patologie endocrino/metaboliche, come diabete, sindrome metabolica, obesità e sovrappeso sia negli adulti che tra i bambini e gotta.

Ma non solo: un consumo eccessivo di zucchero sarebbe associato anche a 10 malattie cardiovascolari, come ipertensione arteriosa sia negli adulti che nei bambini, infarto e ictus; a 7 tumori, compresi quello della mammella, del fegato, della prostata e del pancreas, più un'altra decina tra patologie di tipo neuropsichiatrico, odontoiatrico, epatico e osseo. In totale, quindi, sarebbero 45 le malattie collegate a un eccessivo consumo di zuccheri. A fare male sarebbero soprattutto le bevande zuccherate.

Lo studio evidenzia che per ogni 250 ml di bevanda zuccherata in più al giorno, il rischio di malattie coronariche aumenta del 17% e quello di mortalità per tutte le cause del 4%. E il problema sembra venire non solo dal saccarosio, il comune zucchero da cucina, ma anche dal fruttosio: per ogni 25 grammi al giorno, il rischio di incorrere in un tumore del pancreas aumenterebbe del 22%. Oggi nei Paesi occidentali il consumo delle bevande zuccherate sembra essere calato. Nonostante questo, però, resta comunque troppo alto, soprattutto tra i bambini.