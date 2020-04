Patrick Pugliese contro Antonella Elia: "Ha dei problemi, la psicologa del GF Vip mi ha detto che non sta bene"

18 aprile 2020 a

Con le telecamere del Grande Fratello Vip spente, continuano i veleni tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. Intervistato da Fanpage.it, definisce l'ex valletta di Mike Bongiorno "una persona stravagante, complicata, ha un carattere lunatico…". Poi la bordata sulla famosa scena dello spintone. La Elia lo ha accusato di averla spostata con forza, ma le immagini non hanno mai confermato l'accaduto. "Magari lei immagina davvero di essere stata spinta perché ha dei problemi - insinua Pugliese -. La psicologa del GF mi ha detto che non sta bene". Pesantina, come dichiarazione.

