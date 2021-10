Elena Santarelli, orrore contro il figlio: "Proprio un ce***, potrebbe tornargli il tumore". Ecco chi è la bestia

20 ottobre 2021 a

Nuovo orrore contro Elena Santarelli. La showgirl e neo-conduttrice delle Iene nel 2017 ha affrontato il dramma della malattia che ha colpito il figlio Giacomo,una forma aggressiva di tumore al cervello. Per lunghi mesi ha testimoniato la sua battaglia sui social, con dignità, forza e coraggio. Una vicenda che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e commosso i fan. Tutti, tranne una. Una donna che sta letteralmente perseguitando la Santarelli. "Cambia profilo ogni due settimane e ogni due settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce", spiega la showgirl che ha deciso ora di denunciare la stalker.

Nel 2019, il figlio di Elena e Bernardo Corradi, ex giocatore di Chievo, Lazio e Valencia, è guarito. Allora è iniziata la seconda via Crucis della Santarelli, bersagliata da insulti e minacce delle più vili e vergognose. "Goditi questi momenti... - si legge sotto una foto della showgirl con i suoi due figli - sai certe cose potrebbero ritornare. Comunque il poveretto è proprio un cesso".

"Segnalatela in massa - scrive la conduttrice - cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il Cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo. Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti ,di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che Schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in Pace!".

