Julianne Moore, scollatura totale e niente intimo a 62 anni: Venezia sconvolta

Siamo ancora al Festival di Venezia, la kermesse del cinema che si tiene in laguna. E quest'anno la presidente della giuria di Venezia79 è Julianne Moore, attrice e icona di stile, donna dall'eterna bellezza, dall'alto dei suoi 62 anni portati in maniera stratosferica.

Già nel corso del primo red carpet, sfoggiando un abito trasparente, la Moore ha incantato e fatto parlare di sé. E nella giornata di ieri, giovedì 1 settembre, ha offerto un incantevole e strepitoso bis.

Julianne Moore infatti si è presentata sul tappeto rosso con un lungo ed elegantissimo abito nero. Piccolo segno particolare: la scollatura-monstre e l'assenza dell'intimo, così come dimostrano gli scatti che potete vedere qui in calce. Ad impreziosire il look, un'elegantissima collana. Juliane Moore ancora sensazionale.