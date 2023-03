Fedez, clamoroso schiaffo della Ferragni? "La mia vita in una foto"

02 marzo 2023 a

Continua il tam tam sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. In una delle ultime stories che la imprenditrice digitale e influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, si vede l'immagine dei suoi due figli, Leone e Vittoria, e la scritta: "My life in a pic" ("La mia vita in una foto", ndr). Una foto e una frase che escludono quindi dalla sua vita il marito.



Il post, ovviamente, ha scatenato i follower e i fan della coppia, che ormai dalla finale del Festival di Sanremo - quando Rosa Chemical ha baciato in bocca Fedez - temono che tra i due si sia rotto qualcosa. Sui loro profili social, infatti, da allora, non ci sono più immagini che li ritraggono insieme, alimentando così le voci e nuovi sospetti.

"Ci segue da lontano". Fedez assente, mistero e preoccupazione tra i fan

A parte uno scatto in cui Chiara Ferragni e Fedez si tengono la mano, il loro silenzio social è molto sospetto. La Ferragni infatti pubblica solo foto di lavoro o dei suoi bambini mentre Fedez è praticamente sparito. In un recente video il rapper milanese era addirittura apparso in grande difficoltà, balbuziente. Ma il mistero, appunto, continua. Non si sa se i due abbiano solo litigato, se siano in una crisi più profonda, o se, semplicemente, si stanno facendo un po' di affari loro.