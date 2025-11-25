Chiara Ferragni, la misteriosa troupe fuori dal Tribunale? Intervengono i carabinieri

Al processo del Pandoro gate non c'era soltanto Chiara Ferragni. Ma anche una troupe sospetta. A scoprirlo è stato l'inviato di Caterina Balivo a La Volta Buona, Domenico Marocchi. Proprio negli istanti in cui in aula la Procura di Milano stava formulando la richiesta di condanna a un anno e otto mesi per l'ex regina delle influencer, fuori dal palazzo si stava consumando una scena curiosa. Una troupe, evidentemente non autorizzata, si trovava in mezzo ai tanti cronisti giunti sul luogo per coprire la notizia.
"Una piccola nota di colore - ha spiegato Domenico Marocchi -. Ci conosciamo ormai tutti noi, ci sono i colleghi della giudiziaria, a un certo punto sono arrivati i carabinieri e c'erano persone con la telecamera che non erano una testata, sono stati invitati a lasciare il corridoio".
Chiara Ferragni, clamoroso: risarcisce nonna AdrianaCinquecento euro: che forse paiono una sciocchezza, soprattutto per chi ha guadagnato milioni di euro grazie ai social n...
Resta il mistero su cosa ci facesse na troupe non autorizzata proprio durante un momento così delicato del processo. "Chi saranno? Forse si sta girando qualcosa? Forse è una terza serie dei Ferragnez? È stato chiesto loro di allontanarsi", la suggestione dell'inviato della Balivo. Subito dopo, per allentare i bollenti spiriti, Gianfranco Magalli ha avvertito l'inviato del tram che gli stava passando accanto: ""Attento al tram Domenico".