Chiara Ferragni, la misteriosa troupe fuori dal Tribunale? Intervengono i carabinieri

Al processo del Pandoro gate non c'era soltanto Chiara Ferragni. Ma anche una troupe sospetta. A scoprirlo è stato l'inviato di Caterina Balivo a La Volta Buona, Domenico Marocchi. Proprio negli istanti in cui in aula la Procura di Milano stava formulando la richiesta di condanna a un anno e otto mesi per l'ex regina delle influencer, fuori dal palazzo si stava consumando una scena curiosa. Una troupe, evidentemente non autorizzata, si trovava in mezzo ai tanti cronisti giunti sul luogo per coprire la notizia.

"Una piccola nota di colore - ha spiegato Domenico Marocchi -. Ci conosciamo ormai tutti noi, ci sono i colleghi della giudiziaria, a un certo punto sono arrivati i carabinieri e c'erano persone con la telecamera che non erano una testata, sono stati invitati a lasciare il corridoio".