Loretta Goggi, per lei è finita? Chi arriva a sfidarla in tv

22 marzo 2023 a

a

a

Che la sfida abbia inizio. Dopo il successo delle prime puntate di Benedetta Primavera, il competitor di Rai 1 ha deciso di prendere provvedimenti. E così Canale 5 sfodera Felicissima Sera, il programma condotto dal duo comico Pio e Amedeo. Una vera e propria "minaccia" agli ascolti di Loretta Goggi quella di Mediaset. Tanto che a Benedetta Primavera arrivano ospiti attesissimi.

Chitarra fatta a pezzi in diretta? Il "raptus" di Morgan in tv

Durante la terza puntata ci saranno Mara Venier, Vincenzo De Lucia, gli attori Giampaolo Morelli e Ilenia Pastorelli. Non mancherà il consueto spazio alla musica. Tra gli ospiti Patty Pravo e Giorgia. Dall'altra parte però, a Felicissima Sera, ecco che ci sarà un'altra celebre cantante: Elisa. Proprio l'artista è stata tra le protagoniste dell'ultima edizione di Sanremo, dove ha cantato con l'amica e collega Giorgia.

"Ma sei nuda sotto?". Amanda Lear spiazza la Goggi, il dettaglio che imbarazza la Rai

Nel parterre della prima puntata di venerdì anche la partecipazione di Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Giovanna Civitillo, Gigi D’Alessio e Zucchero. Intanto prosegue la polemica sulle parole pronunciate dalla Goggi durante lo scorso appuntamento. "Oggi in Italia una donna di mezza età che fa il varietà in Tv non può permettersi di presentarsi così com'è, per l'età che ha. Per questo il mondo dello spettacolo è diventato il mondo dei ritocchini, che non è quello delle punturine, quelle le fanno un po' tutti, ma diverse e proprie protesi […] La definizione di falso e di finto relativa al mondo dello spettacolo non possa essere più calzante di questa", ha detto scatenando la rivolta sui social.