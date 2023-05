Rudy Zerbi spiazza la Toffanin: "Come un figlio", lacrime a Verissimo

28 maggio 2023 a

Rudy Zerbi si confessa a Verissima davanti a Silvia Toffanin. Il coach di Amici non usa giri di parole e parla della sua famiglia, del compgano di sua madre, Giorgio, che per lui è stato come un vero e proprio padre. I due sono legatissimi e Rudy Zerbi che non ha mai parlato in modo aperto di questo aspetto della sua vita non si è nascosto e ha deciso di mandare un messaggio chiaro al compagno della madre: "Giorgio mi ha fatto da padre. I figli non sono di chi li fa, ma di chi se li cresce".

E ancora: "Da lui ho imparato a donare amore e l'importanza di essere presente per i propri figli". Una vera e propria lezione di vita quella impartita da Giorgio a Rudy Zerbi. E così il produttore radiofonico parla con orgoglio della sua famiglia: "Siamo una famiglia allargatissima - afferma Rudy Zerbi a Verissimo -. L'unico rimpianto che ho è quello di non aver potuto dare a tutti la spensieratezza dei miei 20 anni o la seriosità che oggi. Ma con le rispettive mamme andiamo tutti d'accordo e questa è una cosa bellissima". Zerby è apparso sinceramente commosso parlando della sua famiglia. Un aspetto che ha colpito e non poco i suoi fan sui social.